Faccionados fazem guerra de tiros na Baixada da Sobral e dois vão parar no PS

Gleison Roberto Roberto da Cruz Juca, 22 anos, vulgo “Smith”, e Luke Paulo de Aguiar Rosa, 27, ficaram feridos após eles trocarem tiros na noite desta quarta-feira (12), na rua Eldorado, no bairro Plácido de Castro, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Gleison e Luke seriam de facções diferentes e estariam em guerra por disputa de território no bairro Plácido de Castro, na região da Baixada da Sobral, quando nessa noite de quarta-feira, os dois se encontraram na Rua Eldorado. Ambos estavam armados e começaram a trocar tiros. Ao total, foram efetuados cerca de 14 disparos.

Gleison acabou sendo atingido com um tiro na perna, e Luke foi alvejado com um tiro na região abaixo do abdômen e o projétil saiu no ânus. Mesmo feridos, ambos saíram correndo para as próprias residências e pediram ajuda aos seus familiares.

A família de Gleison acionou Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou duas ambulâncias, sendo uma de suporte básico e outra de suporte avançado, que esteve no local e os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Gleison ao Pronto-Socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

Já Luke Paulo foi conduzido por familiares em um veículo particular e deu entrada no PS em estado de saúde grave.

Policiais Militares do 1° Batalhão colheram as informações para tentar procurar se havia mais algum envolvido nesse tiroteio, mas ninguém foi encontrado até o momento. Após Gleison e Lukes receberem alta médica, ambos deverão ser encaminhados a Delegacia de Flagrantes (Defla), onde serão ouvidos e autuados pelos crimes praticados.

Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) colheram as primeiras informações e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).