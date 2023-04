“Faz o L”: Marcelo Bimbi debocha do preço da picanha e revela ao ContilNet o valor pago

O modelo acreano Marcelo Bimbi usou suas redes sociais na manhã desta segunda-feira (10/04) para debochar do valor da carne ‘picanha’ comercializada no país. Em vídeo nas suas redes sociais, Bimbi deseja “bom dia” aos seus 632 mil seguidores e faz a alfinetada sobre o valor e também sobre o governo Lula.

Veja o vídeo:

- Publicidade-

A coluna Douglas Richer, do portal ContilNet, entrou em contato com artista que está cumprindo agenda de trabalho em São Paulo e também no interior paulista. Em conversa com este colunista, Bimbi revelou que pagou mais de R$ 228 numa picanha e compartilhou a foto exclusiva com esta coluna.

Veja a foto: