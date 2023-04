FOTOS: debaixo de chuva, fiéis participam da procissão do Cristo Morto em Rio Branco

Centenas de católicos acompanham a Via Sacra, uma das tradições mais importantes da Igreja Católica, nesta Sexta-feira Santa (7), na Procissão do Cristo Morto. Os fiéis se dirigiram até o Centro de Rio Branco, onde acontecia a concentração das paróquias para iniciar a procissão.

A tradicional Procissão de Cristo Morto, volta após três anos, quando foi cancelada devido à pandemia do Covid-19, e passa pelas principais ruas do Centro da cidade e culminará com a encenação da Paixão de Cristo, no Palácio Rio Branco, logo mais, às 18h.

