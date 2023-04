Horóscopo 2023: confira a previsão deste sábado para seu signo

Escorpião (23/10 – 21/11)

Aproveite o sábado para curtir momentos carinhosos com a família ou com alguém especial, trocar confidências e somar forças num novo projeto. Resgates do passado e lindas lembranças aquecerão o coração. Renove seus conceitos sobre o amor e construa bases afetivas firmes para o futuro. Surpresa gostosa do par ou um encontro inesperado poderá entrar no menu. Persuasivos! Veja se o seu signo está entre os mais influentes