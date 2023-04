Inmet publica alerta para chuvas intensas no Acre nesta terça-feira

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou nesta terça-feira (25), um aviso amarelo de alerta para chuvas intensas em toda a região do Acre.

O alerta prevê um acumulado entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). O Inmet informou que o aviso deve se estender até a quarta-feira (26).

Segundo o Climatempo, é esperado para esta terça no Acre, sol com muitas chuvas, e pancaadas de chuvas à tarde e à noite. A mínima prevista é de 23° e a máxima de 30°. A umidade relativa do ar é 69%, com 67% de probabilidade de chuvas.