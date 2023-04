Internautas apontam Cauã Reymond em vídeo de Mariana Goldfarb

Nesta quinta-feira (27), um storie publicado por Mariana Goldfarb, de 33 anos de idade, causou alvoroço nas redes sociais após os internautas identificarem a voz de Cauã Reymond, de 42 anos, ao fundo. Após sete anos de casamento, os artistas anunciaram o fim da relação na última quarta-feira (19).

No vídeo, a modelo está filmando o gato de estimação enquanto um homem ao fundo responde: “Oi, meu amor?”. A interação foi o suficiente para a web questionar se tratava da voz do ator, e se isso significava uma possível reconciliação.

Procurada pela Quem, Goldfarb desvendou o mistério negando que seja o ex-marido: “É meu pai (risos)”. A assessoria de imprensa do Cauã Reymond também negou que seja a voz do ator no vídeo compartilhado por ela na rede social.

Nos comentários de uma página que republicou o vídeo, os internautas mencionaram a familiaridade do tom de voz com a de Cauã Reymond: “A voz muito parecida com a dele”, citou um seguidor. “Nítido que é a voz dele gente”, mencionou outro. “Eu achei que é nitidamente a voz DELE”, ressaltou um terceiro.

Na última segunda-feira (24), Cauã Reymond fugiu de perguntas sobre o novo estado civil durante o evento de lançamento da novela Terra e Paixão. Além disso, o ator também desviou das questões sobre os likes deixados em posts de Grazi Massafera, sua ex-mulher, com quem tem Sofia, de 10 anos.