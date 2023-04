Investigação da morte de Nayara Vilela será acompanhada por três promotores de justiça

A investigação da morte da cantora Nayara Vilela, de 32 anos, encontrada morta na noite de segunda-feira, 24, em sua casa, em Rio Branco, será acompanhada por três promotores de justiça do Ministério Público do Acre (MPAC).

A determinação para o acompanhamento das investigação partiu do Procurador-Geral do MPAC, Danilo Lovisaro, que designou os promotores de Justiça Efrain Mendoza, Teotônio Soares e Carlos Augusto Pescador, que atuam nas Varas do Tribunal do Júri da capital.

Os promotores irão solicitar informações sobre as providências adotadas e manter um diálogo constante com a autoridade policial encarregada do caso e a direção da Polícia Civil.

“Precisamos saber as circunstâncias em que o fato ocorreu e vamos acompanhar de perto as investigações até que tudo seja devidamente esclarecido”, assegurou o procurador-geral.

Caberá ao promotor de Justiça ao qual for encaminhado o caso, quando este for concluído, avaliar os fatos e formar a sua convicção acerca de eventuais condutas criminosas.

Danilo Lovisaro também determinou que o Centro de Atendimento à Vítima (CAV), órgão auxiliar do Ministério Público do Acre que dispõe de equipe multidisciplinar, adote todas as providências necessárias no sentido de prestar assistência e orientação à família da cantora.