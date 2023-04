Lula escolhe jovem indígena do Acre para comandar Funai

Nesta terça-feira (04), a portaria para assumir a coordenação regional do Alto Purus da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI) e exercer o cargo de coordenador foi postada por meio do Diário Oficial da União e nomeou Junior Manchineri.

“A indicação para assumir tal cargo, ocorreu de forma unânime entre as lideranças indígenas que compõe a jurisdição do Alto Purus, o que reforça a importância, compromisso e responsabilidade de estar nesse espaço e dar a eles e elas (lideranças indígenas) uma futura gestão excepcional, de qualidade, transparente e democrática”, explicou Manchineri em sua rede social.

Junior Manchineri é indígena do povo Manchineri, e foi o mais jovem do Brasil a se candidatar como deputado estadual, em 2022. Manchineri é filho de Elcio Severino da Silva Manchineri e Maria das Graças Costa Silva, que se conheceram no dia do enterro do líder seringueiro Chico Mendes, assassinado em 1988, em Xapuri.

“Esse momento histórico simboliza como nós povos indígenas resistimos, lutamos e sobrevivemos a toda necropolítica do (des)governo Bolsonaro. São novos tempos sob novas perspectivas e novas visões”, comentou Manchineri.

Durante sua candidatura, Junior Manchineri recebeu o apoio de Sônia Guajajara, importante líder indígena brasileira que em vídeo reafirmou a importância de ter mais indígenas nas assembleias legislativas, que ele relembra atualmente, após ver sua nomeação.

“Pra mim é uma honra ser coordenador regional sob o tempo e espaço em que a gestão da FUNAI hoje, é exercida pela primeira indígena parlamentar, que hoje preside a fundação nacional dos povos indígenas que é a liderança Joenia Wapichana, como também, sob a gestão da nossa excelentíssima deputada federal e ministra de estado de povos indígenas que é a liderança Sônia Guajajara”, destacou.