Maíra Cardi tem cartão bloqueado por gastar demais. Entenda!

Maíra Cardi gostar de ostentar e ela provou isso na noite dessa sexta-feira (14/4), quando usou suas redes sociais para mostrar que gastou muito em roupas para mudar o visual do novo namorado, o empresário Thiago Nigro.

O que a influenciadora não esperava era ter o cartão de crédito bloqueado pelo banco, por conta dos altos valores que foram movimentados. E até era de se esperar, já que a loira só escolheu peças de grifes, como Gucci e Carolina Herrera.

“Eu sou boa em gastar dinheiro, mas é do meu mesmo. A gente fez, sem brincadeira, uns cem looks. E ainda tem loja para ir. Amor, o meu presente”, falou em um story do Instagram.

E ela explicou que o banco só desconfiou das compras, porque não era comum a mudança tão rápida no saldo de Maíra: “Meu banco nem entendeu o que estava acontecendo. Não sou das compras num só dia. Eu passei vários picadinhos, de R$ 17 mil aqui, R$ 8 mil ali. O banco bloqueou achando que fosse clonagem”.

“Pelo nosso bem, do nosso futuro e do patrimônio da família, é bom que você saia daí correndo e vá para qualquer lugar”, brincou Nigro com a situação, lembrando que ele é consultor financeiro e ensina as pessoas a pouparem e investirem seu dinheiro.