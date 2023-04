Mais de 70% dos acreanos aprovam parceria entre Gladson e Lula, diz Data Control

O que a pesquisa Data Control, divulgada nesta terça-feira (4), mostra é que a maior parte da população do Acre aprova a relação que o governador Gladson Cameli tem construído com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Abordados com a pergunta “você é a favor de uma parceria entre o governador Gladson Cameli e o presidente Lula?”, 71,9% responderam que sim, contra 16,3% que não apoiam a relação entre os políticos. 11,8% dos entrevistados preferiram não responder ou não responderam.

A outra pergunta feita aos entrevistados foi: “Por que você é a favor ou contra?”. 42,5% respondem que a relação entre os dois “vai trazer melhorias”; 24,2% disseram que o Acre “precisa do presidente”; 17,4% não souberam responder ou não responderam; 6,5% acreditam que “vai piorar tudo”; 5,0% disseram que “Lula é corrupto”; 2,2% entendem que “Lula é do PT”; 0,6 responderam que a relação “vai trazer dinheiro para o Acre”; e outros 0,6 afirmaram que “precisa de união”.

Outros entrevistados responderam que “é oposição”, “bom para a população”, “Lula é mentiroso”, “Não gosta do Lula”, “Benefícios”, “Bom administrador” e “Credibilidade para o Estado” – cada afirmação pontuando 0,1%, respectivamente.

Ao todo, 1402 pessoas foram entrevistadas nos municípios de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Tarauacá, Feijó, Brasiléia e Xapuri.

O erro potencial é de 3,00% para mais ou menos e o intervalo de confiança é de 95%.

52% dos entrevistados são do sexo feminino, e 47% do sexo masculino. Pelo menos 23,6% do público têm idades entre 25 a 34 anos.