Gladson tem aprovação de quase 80% da população acreana, diz pesquisa Data Control

Uma pesquisa do Instituto Data Control, divulgada na tarde desta terça-feira (4), mostra que a gestão do governador Gladson Cameli tem 77,9% de aprovação dos acreanos, nesses três primeiros meses do segundo mandato.

Apenas 11,3% dos entrevistados desaprovam a administração do progressista, e 10,8% não responderam ou não souberam responder.

Ao todo, 1402 pessoas foram entrevistadas nos municípios de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Tarauacá, Feijó, Brasiléia e Xapuri, entre os dias 23 de março de 2023 a 01 de abril de 2023.

O erro potencial é de 3% para mais ou menos e o intervalo de confiança é de 95%.

52% dos entrevistados são do sexo feminino, e 47% do sexo masculino. Pelo menos 23,6% do público têm idades entre 25 a 34 anos.