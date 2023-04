Mazinho emplaca sua ex-secretária de Saúde na direção do hospital de Sena Madureira

Nildete Lira do Nascimento, ex-secretária de Saúde do prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, foi nomeada para o cargo de gerente-geral do Hospital João Câncio Fernandes. A nomeação foi publicada no Diário Oficial desta quinta-feira (13).

Nildete Lira também foi uma das doadoras da campanha para deputada federal da esposa do prefeito, Meire Serafim. Ao todo, doou R$ 6 mil. As informações são do site ND+ (veja aqui).

A atual gerente foi nomeada secretária de Saúde do município em janeiro de 2022. Agora, Mazinho Serafim emplacou a aliada na equipe de gestão do hospital de Sena.

A espécie de “municipalização” da unidade foi alvo de críticas por parte do vereador de Sena, Elvis Dany, que disse que entregar o hospital de Sena para o prefeito é um “desastre”.

“Essa questão nos preocupa bastante. Não sou favorável à municipalização do Hospital. Seria um desastre entregar o hospital para o prefeito que já mostrou que é incompetente nessa área da saúde. Se nem os postos de saúde funcionam adequadamente, como é que ele quer gerenciar o Hospital?”, destacou Elvis.