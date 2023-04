Ministros de Lula vêm ao Acre debater tráfico de drogas e Segurança Pública

Os ministros Flavio Dino, da Justiça e Segurança Pública, e José Múcio, na Defesa, estarão no Acre no próximo dia 19 de maio. Eles irão a Brasiléia, interior do Estado, participar de uma reunião da Comissão de Segurança Pública do Senado, que realizará um Seminário no município de fronteira com a Bolívia, em Brasiléia, com participação dos ministros, além de governadores estaduais da região amazônica e outras autoridades.

O anúncio foi feito na manhã desta quarta-feira (26), em Brasília, pelo senador Sérgio Petecão (PSD-AC), presidente da Comissão de Segurança Pública do Senado (CSP), ao revelar ter sido o autor de um requerimento para a realização do seminário com o tema “Segurança das fronteiras brasileiras no combate ao tráfico de drogas”.

Petecão justificou a realização do seminário dizendo que especialista apontam que a região amazônica vem apresentado altos índices de crimes na escalada de homicídios nos últimos anos. Parte disso é explicado pela expansão das facções criminosas de base prisional associadas ao tráfico internacional das drogas produzidas por países andinos, com os quais o Brasil faz fronteira – em especial Colômbia, Peru e Bolívia. O narcotráfico internacional também é responsável pela violência armada na região, já que está estreitamente vinculado aos fornecedores e traficantes de armas.

Petecão disse, na condição de presidente da CSP, que o evento em Brasiléia será a oportunidade para ouvir as autoridades e especialistas na área e buscar soluções eficazes para combater o tráfico de drogas na região amazônica. “O combate ao narcotráfico exige esforços coordenados do Estado brasileiro não apenas por meio do combate armado aos agentes criminosos, mas também pela desarticulação e descapitalização das grandes organizações criminosas que usam as fronteiras da região amazônica para o tráfico de drogas e armamentos” afirmou.