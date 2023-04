Miss Acre Samara Vanziler viaja em busca de título nacional em São Paulo

No dia 1 de maio acontece mais uma edição do Miss Brasil Terra 2023, em São Paulo, no Teatro WTC (World Trade Center), do Sheraton Hotel. A competição reúne 30 candidatas de diversos estados e promete trazer emoção e representatividade, além de promover “beleza, autoestima, glamour e sofisticação”.

Quem representa o Estado do Acre é a moradora do bairro Tancredo Neves, 1,79 m de altura, 63kg, 27 anos, a bióloga Samara Vanziler Pascoal. A miss conta que está animada e orgulhosa por levar a bandeira acreana para uma competição deste nível e, garante, ainda, que dará o seu melhor para trazer a coroa para casa.

A coordenadora Meyre Manaus conversou com a coluna Douglas Richer, do portal ContilNet na manhã desta quarta-feira (19) e falou um pouquinho sobre a missão da pupila: “Sempre digo que ser miss é uma missão. A missão da Samara é representar o nosso Acre e conquistar mais o título”, afirma Manaus.

A acreana embarcou rumo às terras paulistanas, onde ficará confinada, assim como as outras participantes, até o dia do Miss Brasil Terra 2023. Samara chegou em São Paulo para aulas de passarela, postura e andamento com Namie Wihby. A acreana, que entra em confinamento oficial no dia 25/04 até o dia 02/05, será liberada após o resultado do concurso.

