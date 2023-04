Conheça Samara Vanzilar, moradora do Tancredo Neves coroada Miss Acre Terra; FOTOS

Cabelos e olhos castanhos, lábios naturalmente exibidos e 1,79 m de altura. Sessenta e três quilos, 27 anos, cintura de derrubar a concorrência de inveja e uma beleza encantadora. Com essa ficha literalmente incorporada, fruto do rigor e generosidade absoluta da genética, a bióloga Samara Vanziler Pascoal, de Rio Branco, foi coroada Miss Acre Terra 2023 na noite desta sexta (14), no luxuoso Nobile Hotel na capital acreana.

Natural de Acre, a moradora do bairro Tancredo Neves recebeu a faixa das mãos de Iasmyne Sampaio, que representou o Acre na última edição do concurso em 2022. A noite reuniu personalidades, modelos, misses e misters, empresários e convidados seletos para prestigiar o evento produzido pela competente e expert no ramo, a promoter Meyre Manaus. Aclamada por sua coordenadora, Meyre Manaus, a bióloga Samara Vanziler Pascoal, será o Acre no concurso nacional Miss Brasil Terra, que este ano tem transmissão na Rede TV.

Samara contou um pouco da sua história para nossa coluna Douglas Richer, do portal ContilNet: “No decorrer dos anos, viajei por 25 países, hoje estou aqui com toda a gratidão para representar esse estado e honrar essa faixa. Como uma boa acreana com sangue nordestino, sempre tive coragem e nunca tive medo de ir ao dentista se quer, na primeira volta de bicicleta não levei nenhuma queda, minhas quedas foram na vida, que muito cedo me fizeram determinada aos meus objetivos.

“Aos 14 anos comecei a vida nas passarelas, aos 17 fui top model, mas optei por iniciar meus estudos na Biologia. Hoje faço mestrado em sanidade e produção animal. Após 10 anos, retoma o sonho de ser Miss, que estava guardado e alguém como Meyre Manaus me deu aquele toquezinho para sonhar novamente”.

A coluna Douglas Richer, do portal ContilNet conversou com Meyre Manaus, que revelou detalhes exclusivos sobre a próxima etapa da nossa representante no concurso:

“Ela embarca essa semana para São Paulo. No dia 25 de abril ela entra no confinamento do Miss Brasil Terra, no Hotel Sheraton. No dia 30 de abril tem a escolha do traje típico e no dia 1 de maio tem o concurso Miss Brasil Terra, com transmissão ao vivo pela Rede TV”.

Veja o perfil da nossa Miss Acre Terra, a bióloga Samara Vanziler Pascoal:

Mestranda na área de sanidade e produção animal, graduada em Ciências Biológicas na Universidade Federal do Acre, pós-graduada em Engenharia Genética, com subsequente formação técnica em vendas, fluente em língua espanhola, básico em língua inglesa.

Com experiências na área de defesa agropecuária e florestal nc e acompanhamento de fiscalização no controle de uso de agrotóxicos nas propriedades posterior na área de Biologia Experimental na escola e assim na área de melhoramento genético animal no acompanhamento de rotina laboratorial, no uso de protocolos de inseminação, transferência de embriões e fertilização in vitro.

Bolsista anteriormente no projeto de Avaliação do Impacto Econômico da Utilização de vacas de maior mérito genético em propriedades leiteiras do Acre no objetivo de progresso.