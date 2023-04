Mulher Melão desce até o chão com as pernas abertas e calcinha não dá conta da tabaca

Mandou bem! Mulher Melão, como é conhecida a modelo Renata Frisson, incendiou o TikTok com uma nova publicação que está dando o que falar e, claro, causando uma baita polêmica. A funkeira surgiu fazendo uma dancinha e não economizou na sensualidade para os fãs da plataforma de vídeos!

Com uma lingerie confortável para curtir o dia, mas sem perder a ousadia, a musa mostrou o poder da mulher latina e começou seus trabalhos no TikTok, divulgando alguns vídeos de tirar o fôlego. Como sempre, Melão contou com diversos elogios da galera na rede.

“Maravilhosa sempre, em tudo que faz”, exaltou um fã da musa nos comentários da publicação. “Essa mulher não brinca em serviço nunca, é perfeição que chama né”, disparou outro internauta. “A mais linda, sabe deixar qualquer homem louco”, afirmou um seguidor.

Mulher Melão explica origem de seu nome artístico: “São 13 anos fazendo polêmica”

Abriu o jogo! Recentemente, a musa Mulher Melão falou de sua carreira em entrevista ao programa “The Noite“, de Danilo Gentili, onde explicou a origem de seu nome. Na ocasião, Renata afirmou que o nome é conhecido por conta de suas polêmicas e falou sobre a origem do apelido artístico que ganhou o coração dos brasileiros.

“Em 2008 foi meu primeiro carnaval, lá no Rio de Janeiro. E eu desfilei pela Vila Isabel, estava no abre alas da escola, de composição. E o abre alas é, tipo assim, eu e vinte mulheres iguais a mim [de fantasia]”, contou Melão, que foi elogiada pelos integrantes da atração, afirmando que Melão era única.

“Todas de fantasia igual, mas eu me destaquei pelo tamanho da minha comissão de frente. Que já era bem avantajada, né?”, brincou Melão, completando a história. Vale lembrar que, recentemente, a musa chegou a diminuir suas próteses de silicone e hoje ostenta curvas mais modestas e menos chamativas nas redes sociais.