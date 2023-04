Na Aleac, Dnit diz que valor destinado por Lula à BR 364 é o “melhor orçamento da história”

Acontece na manhã desta segunda-feira na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), uma audiência pública para tratar sobre a questão da situação da BR-364.

Na audiência foram ouvidos representantes do Dnit, Deracre, Polícia Rodoviária Federal, empresas de manutenção, além dos parlamentares da bancada do Acre, Roberto Duarte, Coronel Ulysses e Eduardo Velloso.

O representante do Dnit no Acre, o engenheiro Carlos Henrique de Assis Moraes, disse durante a sessão que o órgão já tem contratado mais de R $700 milhões para realizar a manutenção da BR-364 no Acre. Segundo o Dnit, o valor representa mais de 60% de todo o valor destinado pelo Governo Federal para manutenção das rodovias, que é de R $1,1 bilhão.

“Isso são contratos de manutenção, o tapa-buraco. Se eu passo para reconstrução e restauração, a carteira contratual vai para 5 bilhões, tranquilo”, declarou Carlos.

Ao falar do orçamento disponível para a BR nos últimos anos, o engenheiro disse que a partir de 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro, o valor destinado à rodovia foi cada vez mais diminuindo.

“Até 2019 foi só tristeza. Só caindo o orçamento. Esse ano nós estamos com um orçamento muito melhor. É o melhor orçamento da história do Dnit do Acre”, disse.

Entretanto, o responsável pelo Dnti do estado informou que, em contrapartida, o valor dos insumos para realização da obra tiveram uma subida elevada, como diesel e materiais betuminosos. De acordo com Carlos, a elevação nesses produtos dificulta a obra e o trabalho das empresas contratadas. “É uma conta que não fecha. O orçamento não é descendente e os insumos não é ascendente”.

“Nós somos um órgão executor, não pesquisador”

Carlos defendeu que o Governo invista em pesquisa e ciência para encontrar formas de baratear a obra de revitalização e solucionar o problema de vez.

“O Dnit é um órgão executivo. Precisariamos de um Instituto de Pesquisa Rodoviária aqui no Acre. Uma obra de 3, 4 bilhões, não vale a pena investir R$ 50 milhões em pesquisa e tecnologia e diminuir o custo dessa obra?”, questionou.

Carlos finalizou dizendo que o Dnit é apenas um órgão responsável por executar a obra. “Se deixar com os órgão executores, vai ser na tentativa e erro”.