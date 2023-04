No Acre, associação realiza Tributo ao Rock neste sábado

Neste sábado, 29 de abril, a partir das 10h no espaço da Exciter Motors, acontece o Tributo ao Rock anos 80 e 90, com shows das bandas The Roses, tocando rock internacional e a banda Retrorock trazendo os clássicos do rock nacional. A promoção é da Associação de Músicos e Produtores Culturais Independentes do Acre (Amupac), dando início às comemorações de 20 anos da entidade, sob a produção de Isleudo Portela.

O Tributo ao Rock é uma das primeiras produções de 2023, que promete ser um ano de grandes shows para o público da capital e do interior, valorizando os músicos locais, após o período pandêmico que tanto prejudicou a categoria.

“A ideia é levarmos a boa música, o rock, o samba, o jazz, para o maior número de pessoas, com as bandas genuinamente acreanas. Temos músicos de excelência e precisamos dar espaço a todos, principalmente depois de dois anos parados. A Amupac não medirá esforços para colocar de volta aos palcos a cena da música acreana, mas para isso precisa de apoio”, explica Isleudo Portela.

As bandas que vão tocar neste sábado

A Retrorock é uma banda de rock formada em Rio Branco em 2015 e seus integrantes são: Adão na guitarra, Adal no vocal, Júlio no baixo e Tássio na bateria. A banda toca clássicos do rock nacional anos 1980 e 1990 nas casas noturnas da cidade, em confraternizações e eventos. A Retrorock também fez pré show da banda Biquini Cavadão e show na Expoacre 2022.

A The Roses, conhecida por interpretar os maiores sucessos do rock clássico, foi criada em 2018, inicialmente para fazer cover da banda The Cranberries, mas acabou montando um repertório bem diversificado que é conhecido pelos clássicos do rock, com grande sucesso nas casas noturnas da Capital. Os integrantes são: Victória Elisabeth, vocalista, Felipe Lima na guitarra, Alessandro Mendonça na bateria e Paulo Parente no baixo.

Agenda

Evento: Tributo ao Rock anos 80 e 90

Quando: dia 29 de abril

Local: Exciter Motors, Rua São Paulo, 557

Horário: A partir das 10h