No Acre, mulher morre eletrocutada ao tentar arrumar cano, e filha de 7 anos encontra o corpo

Luiza de Oliveira da Silva, de 36 anos, morreu vítima de descarga elétrica no início da tarde desta quarta-feira (12), no Ramal São José, no bairro Belo Jardim 2, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da família da vítima, Luiza estava lavando roupa quando precisou ajustar uma “liga” que segurava o cano na bomba de água em uma cacimba e que se soltou. No momento que a mulher fez a conexão, não percebeu que havia um fio descascado dentro da água e recebeu a primeira descarga elétrica e caiu.

Ainda segundo familiares, Luiza passou cerca de 30 minutos dentro da água e só foi retirada quando uma filha de 7 anos da vítima viu a mãe boiando dentro da cacimba e chamou os outros membros da família. A bomba foi desligada e parentes da vítima retiraram Luiza de dentro da cacimba e, em seguida, foi feita uma massagem cardíaca e foi acionado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte básico. Os socorristas deram os primeiros atendimentos, mas foi necessário pedir apoio da ambulância avançada. Quando a médica chegou ao local, a vítima já estava sem vida.

Luiza foi levado pela ambulância de suporte básico até a sede do Instituto Médico Legal para serem feitos os exames cadavéricos.

Familiares da vítima foram até a Delegacia de Flagrantes (Defla) para registrar um boletim de ocorrência para o processo de liberação do corpo para a família velar e, posteriormente, sepultar.