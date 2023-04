Pelo menos 4 adolescentes fogem de unidade socioeducativa de Cruzeiro do Sul

O Instituto Socioeducativo do Acre (ISE) faz buscas por ao menos 4 adolescentes que fugiram do Centro Socioeducativo em Cruzeiro do Sul, no início da noite desta sexta-feira (21). Segundo informações, a direção da unidade está fazendo um relatório com mais detalhes sobre a fuga.

Informações apontam os adolescentes conseguiram sair do alojamento onde estavam e em seguida tiveram acesso a parte externa da unidade.

- Publicidade-

O ISE disse que vai divulgar mais informações sobre a fuga através de nota. Os agentes e a polícia fazem buscas no local desde que foi confirmada a fuga.