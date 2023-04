Polícia recupera caminhonete roubada dentro de bairro de Rio Branco

Uma caminhonete modelo Hilux de cor prata foi recuperada na noite desta sexta-feira (14), após uma operação conjunta da Polícia Militar e da Polícia Civil, por meio da Delegacia de Combate à Roubos e Extorsões (Decore), na garagem de uma residência na rua da Banana, no bairro Mocinha Magalhães, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, os agentes da Polícia Civil lotados na Decore estavam investigando o roubo de uma caminhonete da Secretaria de Saúde do Município de Rio Branco, ocorrido no dia quinta-feira (8), em uma chácara localizada nas proximidades do Cemitério Morada da Paz, na região do Calafate.

Na noite desta sexta-feira, os policiais civis receberam uma denúncia anônima que dava conta que o veículo estaria em uma garagem de uma residência na rua da Banana, no bairro Mocinha Magalhães. A residência é de um ex-presidiário conhecido no mundo do crime como “Caveirinha”. Com a denúncia, os agentes pediram apoio aos policiais militares do 1° Batalhão, tendo em vista que a localidade é dominada por uma facção criminosa e poderia haver troca de tiros com os faccionados.

A diligência foi cumprida e, ao chegar na residência, foi encontrada uma pessoa que não sabia a origem do veículo e não possuía mandado de prisão, não sendo possível efetuar a prisão do mesmo. Já a caminhonete foi encontrada totalmente “depenado”, ou seja, estava sem as portas e sem a maioria das peças e até os bancos do veículo já estavam arrancados.

O veículo foi resgatado de dentro do local e colocado em uma guincho, que encaminhou a caminhonete para o pátio da Decore, que investigará o caso.