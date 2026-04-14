Negociação com Irã pode avançar em dois dias, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que uma nova rodada de negociações com o Irã pode acontecer “nos próximos dois dias”, após o fracasso das últimas tratativas entre os dois países.

A declaração foi feita após uma sequência de reuniões diplomáticas realizadas no Paquistão, que terminaram sem acordo preliminar entre as delegações. Apesar do impasse, Trump indicou que as conversas continuam e que há possibilidade de um novo encontro em curto prazo, possivelmente em território europeu.

Segundo o presidente, as negociações seguem em andamento, mas ainda enfrentam divergências importantes, especialmente em relação ao programa nuclear iraniano. Os Estados Unidos defendem restrições mais rígidas, enquanto o Irã mantém posição contrária a limitações mais amplas.

Um dos pontos de maior tensão envolve propostas sobre o enriquecimento de urânio. Autoridades americanas sugeriram a suspensão das atividades por até 20 anos, enquanto o governo iraniano apresentou uma contrapropa mais curta, o que contribuiu para o impasse nas discussões.

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Nos bastidores, diplomatas apontam que o cenário ainda é incerto, mas há expectativa de avanço caso as partes consigam flexibilizar suas exigências. O Paquistão segue atuando como mediador para tentar viabilizar um novo encontro entre os países.

As negociações ocorrem em meio a um cenário de tensão no Oriente Médio, com impacto direto no mercado global de energia e na estabilidade da região.

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