Portal internacional de aviação destaca esforço do Acre na recuperação de aeroportos do interior

O esforço do Governo do Estado, através do Deracre (Departamento de Estradas, Rodagens, Hidrovias e Aviação do Acre) mereceu atenção e destaque no AEROIN, o maior de aviação do Brasil e da América Latina, segundo os rankings SimilarWeb e Alexa by Amazon. O site foi lançado em 2009 com o objetivo de ser uma revista eletrônica e a primeira parada dos amantes e profissionais de aviação com interesse em conhecer as atualidades do setor aéreo, compartilhando as notícias de uma maneira simples e acessível a qualquer público.

O site destacou o transporte de material de construção para os aeroportos do interior através de barcos, via fluvial. “Cerca de 80 toneladas de insumos para obras de manutenção das pistas de pouso dos aeródromos de Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Jordão e Santa Rosa do Purus foram enviadas pelo governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre)”, revelou o site.

“O período de cheia dos rios da região facilita a navegação e o envio destes insumos, que seguem até os municípios, onde as equipes atuam para garantir a manutenção das pistas que necessitam de melhorias”, destaca o presidente interino do Deracre, Sócrates Guimarães.

Os serviços de infraestrutura nas cidades exigem uma logística diferenciada no quesito de transporte de insumos e equipamentos. As opções de acesso a esses municípios acreanos apresentam duas possibilidades: a aérea e a fluvial.

Em Cruzeiro do Sul, o Deracre encaminhou 20 toneladas para o aeródromo de Porto Walter e mais 20 toneladas para o aeródromo de Marechal Thaumaturgo. Além disso, 40 toneladas foram enviadas de Manoel Urbano para o aeródromo de Santa Rosa do Purus.

Além disso, o Deracre tem dado continuidade na manutenção asfáltica do aeródromo de Jordão. O envio de mais 20 toneladas de materiais é embarcado na cidade de Tarauacá, que chegam em caminhões e são retirados com a ajuda de retroescavadeiras que descem o barranco e descarregam os materiais em rampas.