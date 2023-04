Prefeitura abre processo seletivo emergencial com quase 400 vagas; salário chega a R$ 6 mil

A Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco (Semsa Rio Branco) lançou, nesta quarta-feira (05), um edital para processo seletivo simplificado de contratação emergencial com vagas para atuação na Atenção Primária do Município de Rio Branco. Serão contratados 383 servidores de nível técnico e superior.

As contratações de caráter emergencial se darão em decorrência das enchentes dos igarapés, córregos, Rio Acre, considerando o Decreto Estadual nº 11.207, de 24 de março de 2023, que dispõe sobre o reconhecimento de situação de emergência no município de Rio Branco.

Todas as vagas serão preenchidas por meio de análise curricular e de títulos e vão desde agente de combate de endemias, a terapeuta ocupacional.

As inscrições terão início no dia 10 de abril e se encerram no dia 13. E devem ser realizadas exclusivamente via internet, no site da Prefeitura de Rio Branco, através do endereço eletrônico: www.riobranco.ac.gov.br.

As vagas são para:

Agente de Combate de Endemias

Agente de Vigilância em Saúde

Auxiliar de Farmácia

Assistente Social

Auxiliar de Saúde Bucal

Cirugião–dentista

Educador físico

Educador social

Enfermeiro

Farmacêutico

Fisioterapeuta

Fonoaudiólogo

Médico

Clínico Geral

Médico Ginecologista

Médico Pediatra

Médico Psiquiatra

Médico Radiologista

Médico Ultrassonografista

Médico Veterinário

Neuropisicólogo

Nutricionista, psicólogo

Técnico de enfermagem

Terapeuta ocupacional

Confira o edital completo aqui: