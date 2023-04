Prefeitura de Brasiléia recebe Comitiva Internacional de Migração dos EUA, OIM e ACNUR

Durante essa segunda-feira (24), o vice-prefeito Carlos Armando acompanhado do secretário de Assistência Social Djailson Américo, recepcionaram o chefe da Comitiva Internacional de Migração em vista a Brasiléia, Porter Illi, representante do Bureau de População, Refugiados e Migrações (PRM), dos Estados Unidos, e o Representante da Agência da ONU para Refugiados (ACNUR), Davide Torzilli e a Socorro Tabosa, assessora especial da Organização Internacional para as Migrações(OIM).

Após a visita oficial das entidades de Migração na região do Alto Acre, se reunir com as autoridades locais na Prefeitura de Brasileia e conhecer a Casa de passagem de Acolhimento dos Refugiados e Migrantes São Francisco que também fica em Brasileia tiveram maior compreensão sobre situação de acolhida e assistência às pessoas migrantes na região da tríplice fronteira (Brasil Peru e Bolívia) com participação da Cáritas Brasileiras, Paróquia Nossa Senhora das Dores e Secretários Municipais de Assistência Social dos municípios de Brasileia, Assis Brasil e representante de Epitaciolândia.

- Publicidade-

Participaram ainda, Juliana Serra, oficial assistente de campo do ACNUR, Chiara Orsini, associada de relações externas do ACNUR, Wilbert Rivas, Assistente de Projetos da OIM, Maria da Luz- Chefe do Departamento Proteção e Defesa de Direitos Humanos da SEASD, Luise Villares- Assessora Nacional Cáritas Brasileira e a Coordenadora Regional Aurinete Brasil, Yonara Holanda – Secretária de Assistência Social do Município de Assis Brasil e Renata Lopes representando o município de Epitaciolândia e Pároco Pe. Robson Eudes.

Atualmente a Casa de Passagem de Acolhimento de Refugiados e Migrantes São Francisco de Assis construída pela Igreja Católica a quase um ano. Localizada em Brasileia há 04 km da cidade é administrada pelas as prefeituras de Brasileia e Epitaciolândia com apoio do governo do estado e acompanhada pelo Ministério Público (MPAC).

Tem capacidade máxima de 50 pessoas, mas durante alagação do Rio Acre no município de Brasileia em março deste ano o número de migrantes subiu para 94 pessoas em poucos dias. E neste início da emana o número de migrantes de diversas nacionalidades já ultrapassa 50 pessoas na casa de passagem.

A entrada da maioria desses imigrantes continua sendo as arriscadas rotas pela Amazônia peruana, assim como foi em 2010 pelos haitianos, Senegaleses e Dominicanos que só em Brasileia aproximadamente passaram mais 20 mil dos mais de 45 mil estrangeiros de 39 nacionalidades que entram no Acre desde então.

Para o vice-prefeito Carlos Armando é uma satisfação receber os representantes dessa missão internacional para discutir questões de migração na fronteira.

“Para nós é uma satisfação saber que tem pessoas como esses representantes de instituições fortes e referência no mundo que vem até nós e se preocupam com a vida e o bem estar do refugiado e imigrante que tanto precisam da nossa ajuda e mesmo sem muitos recursos têm o nosso apoio e acolhida da Prefeitura de Brasileia. E Há duas semanas tivemos um encontro em Assis Brasil com os envolvidos nessa questão para falarmos sobre essa situação do fluxo migratório em nossa região de fronteira que é contínuo que apesar disso muitos decidem morar por aqui mesmo.” Enfatizou.

O representante da Agência da ONU para Refugiados (ACNUR), Davide Torzilli, descreveu objetivo da visita enfatizando as ações de acolhimento aos refugiados e migrantes feito pelo o estado e os municípios.

“Hoje visitamos o estado do Acre para ter um olhar direto sobre refugiados e migrantes que chegam ao estado. Nos reunimos com as autoridades e podemos constar que a resposta coordenada pelo estado e municípios na recepção e assistência para essas pessoas refugiados e migrantes que chegam no estado” destacou.

Veja fotos: