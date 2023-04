Publicitário do Acre tem artes divulgadas nos principais prédios do país: “Emocionante”

Dionísio Neto, que trabalha na área de publicidade e propaganda há mais de 25 anos, teve animações gráficas projetadas no Congresso Nacional, para marcar a marcha do Acampamento Terra Livre (ATL), que ocorreu de 24 a 28 de abril, em Brasília. Acreano de coração, Dionísio é paulista e atua, principalmente, na área de animações gráficas há pelo menos 10 anos e já realizou diversas outras projeções em Rio Branco.

“Na semana dos Povos Indígenas, a projeção foi desenvolvida para finalizarmos a marcha do Acampamento Terra Livre de forma a representar a indigenização e o reflorestamento do Congresso Nacional, por meio dos cantos e pinturas indígenas representados na animação”, explicou.

De acordo com Dionísio, foi feito um convite pela deputada federal Célia Xakriabá e a bancada do Cocar, por meio do assessor parlamentar Thiago Yawanawa, para o desenvolvimento da animação, que dura 10 minutos e representa este momento histórico do ATL de 2023.

“É realmente muito satisfatório e emocionante ter a oportunidade de representar o sentimento em imagens, formas e sons para o grande público, ainda mais no Congresso Nacional, que acho que seria a tela mais desejada para quem faz Mapping 3D”.

O artista fala ainda que nunca sonhou que teria essa oportunidade. “Ver acontecendo tudo isso é muito gratificante. A confiança de muitos anos de estudo representada, ainda mais com essa temática e abrangendo bandeiras tão importantes, como as 4 frases que foram mostradas na projeção”, disse.

As projeções abrangem temáticas indígenas e exibia as frases “O Brasil é Terra Indígena”, “Antes do Brasil da Coroa, existe o Brasil do Cocar”, “Nunca mais um Brasil sem nós”, “Mulherizar, indigenizar e oncificar”. As artes de Dionísio foram projetadas na noite de 26 de abril, das 19h às 21h.

O que é Mapping 3D?

Segundo Dionísio, video mapping ou projeção mapeada é uma técnica audiovisual que consiste em projetar imagens em superfície tridimensionais, como prédios, monumentos e objetos, como no Congresso Nacional, de uma maneira a criar uma ilusão de ótica que dá a impressão de que as imagens estão integradas à estrutura projetada.

“Há vários anos, venho desenvolvendo projetos e sou fascinado pela projeção arquitetônica e pela magia que envolve. Tive a oportunidade de participar de projetos conhecidos aqui no estado do Acre, como a projeção de Natal no Palácio Rio Branco em 2014 e, mais recentemente, em novembro de 2022, fiz uma projeção na fachada do Supermercado Mercale, entre outros projetos. Agora, quase dez anos depois do meu primeiro grande projeto, tenho a honra de apresentar um projeto no Congresso Nacional”, disse.

De acordo com Dionísio, o processo criativo foi baseado em diversas referências definidas pela equipe, incluindo vários grafismos indígenas, frases e um vídeo institucional, que descrevia todas as conquistas e marcos indígenas até o momento. “A partir de um molde 3D do Congresso Nacional, foi criada a animação para que se adaptasse perfeitamente à sua estrutura. Utilizamos cinco projetores de alta resolução, e é aí que a magia acontece e tudo ganha vida por meio do som e da imagem e a ilusão de ótica”, finalizou.