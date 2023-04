Racha entre Bocalom e Petecão: prefeito deve exonerar aliados ligados ao senador na próxima semana

A relação entre o prefeito Tião Bocalom (PP) e o senador Sérgio Petecão (PSD) firmada em 2020, nas eleições municipais de Rio Branco, parece ter definitivamente chegado ao fim.

Por meio de nota, a assessoria do prefeito Bocalom confirmou ao ContilNet que deve publicar nos próximos dias em Diário Oficial, as exonerações de pessoas ligadas ao PSD, partido do senador Petacão.

“Algumas pessoas vão ser substituídas sim, mas não se trata de demissão em massa. Tem pessoas muito boas que estão na gestão, mas será uma decisão do prefeito”, disse.

O gabinete do prefeito informou ainda que a decisão de se distanciar de Bocalom partiu do PSD, que em convenção partidária, deixou claro que tem projeto político para Rio Branco independente do prefeito. Nas últimas semanas, Petecão teria se aproximado do ex-prefeito Marcus Alexandre, tentando convencer o petista de concorrer às eleições de 2024 pelo PSD.

A assessoria declarou que não era o desejo de Bocalom mudar a equipe de gestão. “Mas infelizmente, o PSD resolveu antecipar as eleições de 2024”.

O rompimento entre os dois começou na época das eleições estaduais em 2022, quando Petecão esperava um empenho e participação maior na campanha para governador.

Além disso, segundo informações repassadas ao site, a vice-prefeita Marfisa Galvão, esposa de Petacão, que atualmente ocupa o cargo de secretária de Assistência e Direitos Humanos, deve ser exonerada por Bocalom na próxima semana. Porém, a assessoria do gabinete nega qualquer tipo de atrito entre os dois. “Está tudo bem no relacionamento entre prefeito e vice”.