Receita Federal doa roupas para famílias atingidas pelas enchentes no Acre

O Governo do Acre recebeu, na manhã da sexta-feira (15), a doação de 61 fardos de roupas da Receita Federal. Os itens farão parte da campanha Juntos pelo Acre e vão ser entregues às famílias atingidas pelas enchentes.

As doações entregues são frutos de apreensões realizadas pelo órgão federal e serão direcionadas, conforme necessidade, para famílias vulneráveis dos municípios de Brasileia, Epitaciolândia, Assis Brasil, Mâncio Lima e Cruzeiro do Sul.

A entrega dos donativos foi possível por meio do apoio do programa Avião Solidário, da Latam Airlines, uma campanha realizada com o compromisso de diminuir as distâncias para atender às necessidades da América do Sul.