Roberto Justus diz para Luciana Gimenez: “Não gosto de mulher fácil”

O podcast de Luciana Gimenez já começou trazendo entrevistas com declarações fortes. O bate-papo que a apresentadora teve com Roberto Justus, que vai ao ar nesta quinta-feira (20/4), mostrou um pouco da linha de pensamento do empresário. Em uma parte da entrevista, ele comentou sobre “mulher fácil” e “mistério”.

“Eu sou bom de papo, né? Eu sempre fui bom de papo”, afirmou ele, e continuou seu relato sobre conquistas: “Depende de quem é a mulher que você está conquistando, você sente um pouco qual é o assunto interessante que pode surgir. Aí, vai tateando, vai ouvindo, vai falando”, disse.

Logo depois, Roberto Justus revelou como ele fazia: “Eu nunca fui muito ‘entrão’, assim, sabe? Até demorei mais do que precisava para dar o primeiro beijo. O que é legal, porque, daí, ela vê que você não é cafajeste”.

E seguiu com suas declarações polêmicas: “De um lado, tem mulher que gosta. Na primeira vez já pega. Eu já não gosto de mulher que é muito fácil na primeira. Não é legal. Eu falo isso: tem amigas nossas, que eu conheço, que são meio atiradas e estão sozinhas, entendeu? Porque se entregam muito fácil”, contou.

Logo depois, Roberto Justus detalhou como o comportamento das mulheres atinge os homens: “O homem adora a conquista. Então, criar um pouco de dificuldade, não sair logo na primeira vez, não ficar mandando mensagem, não ficar cobrando o cara se não ligou de novo no dia seguinte. Sabe essas coisas? Deixar um pouco de mistério. Isso é muito importante, tanto pro homem quanto pra mulher”, aconselhou, antes de continuar:

“Mas pro homem, acho, que até mais. O homem gosta de ter um pouco de dificuldade. É ali que a mulher pega o cara”, declarou. Luciana Gimenez, então, perguntou: “Quando é muito fácil?”. E Roberto Justus concluiu: “Aí, não dá valor”.

Roberto Justus é pai de quatro filhas, além de um filho: Fabiana, de 36 anos, e Ricardo, de 38, frutos de seu relacionamento com Sacha Cryzma; Luiza, de 30, do seu casamento com Gisela Prochaska; Rafaella, de 13, com Ticiane Pinheiro; e a caçula, Vicky, que completa 3 anos em maio, com sua atual mulher, Ana Paula Siebert.

Luciana Gimenez conversou com a coluna sobre o podcast

Após 22 anos na televisão brasileira, Luciana Gimenez voltará com tudo como apresentadora mas, agora, de um jeito diferente. A artista comandará o seu próprio podcast, no YouTube, intitulado Bagaceira Chique, que será lançado na próxima quinta-feira (13/4).

Em um bate-papo exclusivo com esta coluna, Luciana falou sobre a novidade e os desafios que tem enfrentado ao se inserir neste meio. “É uma plataforma completamente diferente das outras coisas que eu já fiz. E eu já venho em uma evolução porque, até antes da pandemia, eu sempre fui muito fechada, eu nunca fui de dividir as minhas experiências. Até mesmo pra fazer o podcast, eu relutei muito, demorei a ir em podcasts também e me abrir, falando das minhas experiências”, contou.

A apresentadora abordou as diferenças entre entrevistar as pessoas na televisão e em um podcast. “Quando eu comecei a fazer esse podcast, eu entendi que é uma conversa muito mais livre do que na televisão aberta. É interessante, porque quando eu comecei a fazer, eu achei que seria uma extensão da TV e não é“, afirmou, antes de continuar:

“Tem sido uma descoberta muito desafiadora. No podcast, a diferença é que eu vou conseguir liberar muito mais as minhas experiências, o que vira uma conversa muito mais despojada. Não tem tempo pra cortar, a gente pode ter uma flexibilidade em relação a isso e não precisa ter um entrevistado tão bombástico porque é muito mais sobre a experiência do apresentador com alguma notícia que venha a acontecer no dia ou na semana, do que a entrevista mais bombástica. Até porque é uma plataforma que o vídeo fica lá”, pontuou.

O programa de Luciana Gimenez promete ser um mix de sala de estar com fim de festa da família, onde todo tipo de assunto é permitido. Questionada se está mesmo liberado abordar de tudo um pouco, a apresentadora afirmou ainda estar se acostumando com essa nova experiência.

“Eu estou me adaptando a essa nova realidade. Eu sempre tive algumas restrições sobre falar de alguns assuntos, até mesmo de sexo, sempre falei de forma cautelosa. E eu estou aprendendo que o podcast te dá essa liberdade mesmo. Eu tô indo devagar, mas a minha cabeça funciona bem rápido. Eu tenho milhares de coisas pra perguntar, eu ainda tô me acostumando com essa nova experiência. Mas eu tô me sentindo bem, mais livre para perguntar as coisas”, explicou.

E não escondeu sua felicidade. “Eu estou muito feliz. Mudar de mídia tem sido muito bacana e desafiador. Eu espero que as pessoas gostem e me mandem dicas, o que elas querem ouvir, o que não querem. As pessoas já me conhecem, então eu quero que elas sintam essa liberdade de poder interagir comigo e mandar ideias”.

Além do YouTube, o Bagaceira Chique também estará disponível no Spotify, Deezer e Google Podcasts. O programa já conta com grandes nomes do entretenimento como convidados, entre eles Lucas Guimarães, Yarley, Tata Estaniecki, Roberto Justus e Arthur Aguiar.