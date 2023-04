Saiba o valor de jatinho que Virginia comprou para Zé Felipe

Eduardo Costa é um dos maiores nomes do sertanejo da atualidade. Apesar do seu talento incontestável para música, o cantor também é conhecido pelas inúmeras polêmicas que o cercam.

Nesta quinta-feira (20/4), Virginia Fonseca surpreendeu Zé Felipe ao presenteá-lo com um jatinho luxuoso em comemoração ao aniversário de 25 anos do cantor. A coluna LeoDias apurou e descobriu quanto a influenciadora digital precisou desembolsar para comprar a aeronave.

A nova aquisição do casal trata-se de um jatinho particular de modelo Citation Excel, da fabricante Cessna, avaliado em aproximadamente 10 milhões de dólares, o equivalente a R$ 50 milhões na cotação atual. Se for adquirido usado, o custo fica em torno de R$ 25 milhões.

O Cessna Citation Excel é uma moderna aeronave bimotor executiva de médio porte e alta performance, com asas retas e motorização turbofan , com capacidade para transportar confortavelmente sete ou oito passageiros em viagens interestaduais e internacionais. Esse modelo foi desenvolvido e fabricado em larga escala nos Estados Unidos a partir da década de 1990 pela Cessna Aircraft Company.

Nas redes sociais, Zé Felipe comemorou o presente: “Ganhei um avião da minha gata!!! Agora dá pra levar a família todaaa, te amoo demais meu amor, esse avião é nosso!! Obrigado por tudo que você é, eu te amo e tô com você pra tudo te amoooooooo”

Nos Stories do Instagram, Virginia mostrou alguns detalhes do avião que conta com acessórios personalizados com ilustração do casal com as filhas Maria Flor e Maria Alice.

O casal não perdeu tempo e já viajou na nova aeronave na tarde desta quinta-feira com destino a Araxá (MG), onde Zé Felipe se apresentará mais tarde.