Show de Pitty no Acre tem venda de ingressos iniciada com lote promocional; VEJA VALORES

Musa e deusa do pop rock nacional, a cantora Pitty está com show confirmadíssimo no Acre. E quem está confirmado isso não sou eu, claro. O anúncio é da organização, que conversou com exclusividade com a coluna Douglas Richer, na tarde desta segunda-feira (10/04) e revelou que os ingressos começaram a ser vendidos hoje.

O empresário e produtor Gabriel Santos conversou com este colunista e revelou que a data de divulgação do show no Acre, na agenda oficial da cantora, está sendo preparada para anúncio e os ingressos do show no Acre já foram liberados para venda pela equipe de Pitty.

- Publicidade-

Ao ContilNet, Gabriel revelou que os acordos e pagamentos com a equipe de Pitty já se iniciaram, então, corre para comprar teu ingresso e não ficar de fora.

O primeiro lote de ingressos à venda já é uma tentação para os fãs da roqueira no Acre. A Cê Acredita Eventos lançou a venda promocional, porém limitada. Os ingressos já podem ser adquiridos no Tonheiros Bar e no site da Bilheteria Digital. Pitty se apresenta no Acre no dia 07 de setembro (feriado), na Maison Borges.

Veja mais detalhes:

START DE VENDAS – PITTY!

Está no ar o SUPER LOTE PROMOCIONAL do Show da Pitty, que volta ao Acre para a turnê de comemoração de 20 anos de “Admirável Chip Novo”.

O evento é uma produção da @ceacreditaeventos e acontece dia 07 de setembro (feriado nacional) na Maison Borges, em Rio Branco/AC.

As unidades do lote promocional são LIMITADAS e podem ser adquiridas no Tonheiros Bar (a partir das 17h) e no site da Bilheteria Digital. (COMPRE AQUI).

Corre e garanta o seu! Aceitamos cartões de crédito e débito, pix e dinheiro.

Taxa de vendas na maquininhas: 5%.