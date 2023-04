Túlio Gadêlha surge na Globo e toma atitude inédita com Fátima Bernardes

Fátima Bernardes fez parte do júri artístico da Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, de ontem (23), e acabou sendo surpreendida com um vídeo de Túlio Gadêlha, seu namorado.

O deputado federal aproveitou a oportunidade de falar no programa de Luciano Huck para abrir um pouco da intimidade do casal. O político explicou que os dois são pessoas melhores quando estão juntos, mas também salientou a respeito dos “perrengues” que eles enfrentam pela distância. - Publicidade- Cabe lembrar que Túlio, atualmente, se divide entre Brasília e Recife, enquanto Fátima mora e trabalha no Rio de Janeiro. “Quando estamos distantes, a gente fica um pouco triste, melancólico e até um pouco raivoso”, confessou o namorado da global. O político ainda projetou: “A gente vai passar muitos e longos bons anos da nossa vida juntos, aprendendo um com o outro, mas, principalmente, transmitindo muito amor e boas energias porque é isso que nos faz bem”. “É disso que o mundo precisa. Minha admiração eterna por você”, completou Túlio Gadêlha, deixando a apresentadora do The Voice sem graça. Fátima Bernardes reage à gravação do namorado No Domingão, após ver o vídeo, Fátima deixou claro que ficou toda derretida com o depoimento do namorado. “Ai, é lindo, é que é isso mesmo. Não tô dizendo que ele é lindo, ele é lindo também”, disparou a famosa, visivelmente sem graça. A apresentadora da Globo também comentou que é bonito ver como eles estão conquistando as coisas, mesmo de uma maneira que é difícil. Ela ressaltou que são três cidades envolvidas e que possui muito medo de avião. Um recado de Túlio para Fátima Bernardes no #Domingao. A Fátima também falou de como é se dividir entre 3 estados para manter o relacionamento ativo. pic.twitter.com/Fv8iu1T0ab — Gabriel Menezes (@briel_menezes) April 23, 2023