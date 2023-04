URGENTE: STF concede liberdade a bolsonaristas acampados em quartéis no Acre

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, concedeu liberdade provisória aos bolsonaristas acreanos que estavam acampados em frente ao 4º BIS, em Rio Branco. A decisão foi publicada nesta quinta-feira (27) e divulgada pelo jornal A Gazeta do Povo.

Com a decisão, os manifestantes que estavam presos desde o dia 09 de janeiro, vão cumprir medidas cautelares como o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de sair das suas cidades.

- Publicidade-

Alexandre de Moraes alegou na nova decisão “que as diligências iniciais realizadas não encontraram indícios de conexão probatória com as investigações realizadas no caso, de forma que não se justifica a permanência da investigação relativa a essas pessoas nos autos que tramitam no Supremo”.

Em março, o ministro havia mantido a prisão de cinco bolsonaristas no Acre, acusados de participar das manifestações antidemocráticas, em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

O único preso que tinha recebido liberdade concedida foi Leonardo Pessoa de Lima, de 27 anos.

Agora, outros sete acreanos envolvidos nos atos serão soltos, são eles: Amilcar Melo de Araújo, conhecido como sósia do Bolsonaro, Alan Fonseca de Oliveira, Eder Jhoncon Rodrigues Silva Taveira, Edson Fernandes Souza da Silva, Ivanete Vittali, Michele Lacerda Faria e Silas Januário Lima.

Veja trecho da decisão: