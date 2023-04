VÍDEO: homem atropela, arrasta cachorro e foge sem prestar socorro em Rio Branco

Na madrugada desta segunda-feira (17), câmeras de segurança registraram o momento em que um carro arrastou por alguns metros um cachorro, anteriormente atropelado e bastante machucado. Em seguida, o motorista deixou no local sem prestar nenhum tipo de assistência.

Após parar o carro, o motorista desceu para retirar o animal preso na parte da frente do veículo e o abandonou no local, mesmo que ainda estivesse vivo. Ainda na mesma noite, momentos depois, uma viatura da polícia parou para averiguar, após checar o estado do animal, mas também foi embora sem prestar nenhum socorro.

Uma ONG expôs a situação na internet e as imagens registradas são chocantes. Depois do atropelamento, o cachorro ficou com muitos ferimentos e, inclusive, uma fratura exposta. Uma campanha para arrecadar valores a fim de custear o tratamento do pet está sendo feita nas redes sociais.

VEJA VÍDEO: