VÍDEO: Com quase 14 milhões de seguidores, pastor Deive Leonardo chega ao Acre

Conhecido por suas pregações publicadas na internet, o pastor Deive Leonardo chegou ao Acre nesta quinta-feira (20) para um evento.

O pastor acabou de lançar o livro “Colocando a vida em ordem” e está em turnê mundial para divulgação.

O evento do pastor virou alvo de denúncia no Procon/AC. Marcado para acontecer no sábado (22), o evento teve data alterada para esta quinta-feira (20).

“Era pra ser sábado, mas por conta de logística e não ter malha área disponível pra gente chegar em tempo, nós marcamos pra hoje”, disse Deive no hotel assim que chegou ao Acre.

Veja o vídeo: