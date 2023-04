Vizinhos denunciam Richarlison, o Pombo; entenda o motivo

O bicho está pegando, literalmente, para Richarlison. Jogando, atualmente no Tottenhan e morando em Londres, na Inglaterra, o atleta foi denunciado por vizinho à Sociedade Real de Prevenção contra a Crueldade Animal (RSPCA, da sigla em inglês) por conta do comportamento dos seus dois cachorros — um husky siberiano, chamado Acerola, e um labrador, de nome Chocolate.

Segundo o jornal britânico The Sun, moradores do condomínio onde Richarlison vive o denunciaram para a instituição porque os animais “latem e uivam implacavelmente”. Um deles, de 75 anos, que não teve seu nome divulgado, explicou: “Nós o denunciamos à RSPCA porque seus cães estavam uivando. Não é legal ouvir isso. Eles latem constantemente. Não há desistência”.

O homem aproveitou o momento para fazer outra queixa do jogador: “Ele, recentemente, deu uma grande festa com uma banda ao vivo que fez nossas casas vibrarem e durou até as 4 da manhã”, descreveu.

Outro vizinho também declarou que os animais escapam, inclusive sendo vistos correndo por uma estrada local, próxima a um supermercado: “Eles são muito barulhentos. Eles correm pela área. A RSPCA foi chamada por causa do choro do husky”, relatou.

Procurada pelo jornal, o órgão não quis comentar o caso. Um porta-voz do Tottenham Hotspur, time defendido por Richarlison, afirmou que está em contato com o jogador e seus representantes, mas não deu mais detalhes sobre o caso.

Ainda de acordo com a publicação, o atleta mora em uma casa avaliada em 4 milhões de libras esterlinas (cerca de R$ 24,6 milhões na cotação atual) em uma estrada arborizada no norte de Londres.

Nome citado no BBB23

No fim do mês passado, Tina Calamba, que participava da Casa do Reencontro do BBB23, revelou que trocou beijos com o jogador de futebol Richarlison durante o Carnaval. Mas parece que não foi bem assim: dias depois, o atleta deu a entender que esse affair não aconteceu.

Na ocasião, a ex-sister afirmou ter se relacionado com o jogador na “Festa do Momo” e que quase foi flagrada por Bruna Unzueta e Tatá Estaniecki, apresentadoras do podcast PodDelas: “No Carnaval, a Boo tava lá, a Tata. Aí eu fui depois no PodDelas, aí falei: ‘Foi no momento que você passou que eu tava lá, grudada com ele’”, disse ela.

Após o comentário de Tina circular em páginas de fofoca e nas redes sociais, Richarlison comentou um dos posts e indicou que a ex-BBB ficou com seu “sósia”. Ele chegou a marcar seu sósia oficial e escreveu: “Tá aprontando aí, né”.