Voos entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul são cancelados e causam transtornos

Desde o domingo (23), o aeroporto da cidade de Cruzeiro do Sul está interditado devido ao tempo nublado, o que impossibilita que os aviões pousem no local. Em razão disso, os voos entre Cruzeiro do Sul e Rio Branco não estão em funcionamento e diversas pessoas esperam para poder ir ou voltar do município.

Segundo relatos de alguns passageiros, um voo saiu de Rio Branco chegou à cidade, mas precisou retornar. As pessoas que esperam no local também reclamaram da falta de esclarecimentos e posicionamentos da linha aérea. A empresa revelou a reportagem do g1 que deve se explicar em nota.

A jornalista Bruna Lopes disse que passou por imprevistos por conta da situação. “Não tive retorno da companhia aérea até agora! Foi um caos por conta da desinformação. Ontem embarcamos duas vezes na aeronave ainda em Rio Branco, sobrevoamos Cruzeiro do Sul e teve somente uma tentativa de pouso”, disse.

“No domingo, o voo foi cancelado quando a gente estava na sala de embarque. Houve uma demora absurda na acomodação das pessoas em hotéis! Nessa época do ano é normal ter neblina na região e a companhia insiste no voo nesse horário. Meu compromisso em Cruzeiro do Sul era a realização de dois eventos institucionais, hoje decidimos adiar por conta dessa situação”, finalizou Bruna.