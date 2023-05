13º salário é bloqueado e brasileiros ficam sem acesso aos pagamentos

Os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) aguardam com expectativa a antecipação do 13º salário. No entanto, é fundamental estar por dentro das regras de concessão desse benefício para aposentados e pensionistas, uma vez que existem algumas restrições a serem consideradas.

É preciso destacar que o bônus natalino não é concedido integralmente para todos os segurados da Previdência Social. Quem recebe o Benefício de Prestação Continuada (BPC), por exemplo, não tem direito ao 13º salário. Isso acontece porque o BPC é considerado um benefício assistencial e não previdenciário.

De modo geral, o 13º salário do INSS é destinado a aposentados, pensionistas e outros segurados que tenham recebido algum tipo de benefício previdenciário a partir de maio. Além dos cidadãos que recebem o BPC, quem é contemplado pela Renda Mensal Vitalícia (RMV) também não tem direito a receber o depósito.

Pagamento das parcelas do 13º salário do INSS

A primeira parcela do abono natalino será paga no mês de maio. O Governo Federal confirmou o pagamento desse benefício, porém nem todos os beneficiários terão acesso a ele, sendo necessário cumprir determinados critérios para recebê-lo.

O valor foi confirmado para os aposentados e pensionistas do INSS e será pago em duas parcelas, seguindo o calendário oficial de pagamentos mensais da Previdência Social. A primeira parcela será liberada a partir do dia 25 de maio, enquanto a segunda será paga juntamente com os benefícios programados para o cronograma de junho, com início previsto para o dia 26.

Vale destacar que aqueles que recebem um salário equivalente ao mínimo terão a oportunidade de obter valores maiores, considerando o reajuste em vigor desde 1º de maio, elevando o montante para R$ 1.320. No entanto, para aqueles que recebem o teto do INSS, no valor de R$ 7.507,49, não haverá alterações.

Calendário do 13º salário do INSS em 2023

Para quem recebe um salário mínimo

Benefício Final Primeira Parcela Segunda Parcela 1 25 de maio 26 de junho 2 26 de maio 27 de junho 3 29 de maio 28 de junho 4 30 de maio 29 de junho 5 31 de maio 30 de junho 6 1 de junho 03 de julho 7 2 de junho 04 de julho 8 5 de junho 05 de julho 9 6 de junho 06 de julho 0 7 de junho 07 de julho

Para quem recebe o teto do INSS