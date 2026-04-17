Juliano Floss é o primeiro finalista do BBB 26

Juliano Floss garantiu a primeira vaga na final do BBB 26 após vencer a prova decisiva realizada na reta final do programa. A conquista coloca o participante diretamente na decisão do reality, aumentando ainda mais a expectativa do público para o desfecho da temporada.

A vitória veio após uma disputa acirrada dentro da casa. Juliano enfrentou Milena na etapa final da prova, após ambos terminarem empatados na dinâmica. No desempate, ele levou a melhor e assegurou o posto de primeiro finalista da edição.

Com o resultado, Juliano se livra de qualquer risco de eliminação neste momento decisivo e passa a observar o jogo de uma posição privilegiada, enquanto os demais participantes seguem na disputa por permanência.

A prova que definiu o primeiro finalista foi considerada uma das mais importantes da temporada, justamente por garantir vaga direta na final. Além da resistência e estratégia, os participantes precisaram manter o controle emocional em um momento de alta pressão.

Enquanto Juliano celebra a classificação, a casa segue movimentada com a formação do último paredão antes da final. Milena, que disputou a prova com ele, acabou na berlinda, ao lado de Ana Paula e Leandro Boneco, e agora depende do voto do público para continuar no jogo.

A classificação de Juliano também impacta diretamente a estratégia dos demais participantes. Com um finalista já definido, o foco agora se volta para quem irá completar o grupo de finalistas e disputar o prêmio milionário.

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Nas redes sociais, a vitória repercutiu rapidamente. Fãs do participante comemoraram o resultado e destacaram o desempenho ao longo da temporada, enquanto outros já começam a projetar possíveis cenários para a final.

Juliano Floss construiu sua trajetória no programa com participações marcantes em provas e envolvimento nas dinâmicas do jogo, o que contribuiu para consolidar sua presença na reta final.

A expectativa agora gira em torno do resultado do último paredão, que será decisivo para a formação da final do BBB 26. Com isso, o reality entra em seus últimos dias, com disputa cada vez mais intensa entre os confinados.

O desfecho da temporada promete fortes emoções, com Juliano já garantido na final e os demais participantes lutando pelas últimas vagas.