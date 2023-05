Acre recebe quase R$ 27 milhões para pagamento do piso da enfermagem

O estado do Acre recebeu o total de R$ 26.974.299,42 para a implementação do piso da enfermagem. O novo valor do piso foi liberado pelo ministro Luís Roberto Barroso no dia 15 de maio, após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ter sancionado a abertura de crédito especial de R$ 7,3 bilhões para o pagamento.

Os 22 municípios acreanos serão beneficiados com os recursos do Governo Federal. O valor será distribuído entre todos.

Rio Branco foi contemplada com R$ 153.051.32, já o município de Cruzeiro do Sul recebeu o valor de R$ 4.454.585,28.

Os números constam da portaria 597, que estabelece os critérios e parâmetros relacionados à transferência de recursos para a assistência financeira complementar da União destinada ao cumprimento dos pisos salariais nacionais de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras no exercício de 2023.

Veja a tabela de valores: