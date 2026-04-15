Unacon é a única unidade especializada em tratamento de câncer no Acre

A assistente social Nilciany Vilaço voltou a assumir a gerência geral da Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), conhecida como Hospital do Câncer do Acre, na atual gestão do governo estadual. A nomeação marca o retorno da gestora, que esteve à frente da unidade entre 2019 e 2023.

Atualmente vinculada à Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), onde ocupava a chefia do setor de Segurança Alimentar e Nutricional, Nilciany retoma a função em um dos principais equipamentos de saúde pública do estado.

Durante sua gestão anterior, a unidade passou por mudanças estruturais e operacionais. Entre os principais marcos do período está a retomada do serviço de radioterapia, que estava suspenso havia mais de uma década, além da ampliação de ambulatórios e aquisição de equipamentos para atendimento oncológico.

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A Unacon é a única unidade especializada em tratamento de câncer no Acre e concentra serviços como quimioterapia, radioterapia, cirurgias oncológicas e acompanhamento multiprofissional. O hospital atende pacientes de todo o estado e também recebe demandas de regiões vizinhas, incluindo países como Bolívia e Peru.

Com a nova gestão, a unidade segue como referência regional no atendimento oncológico, em um cenário de demanda contínua por serviços especializados. A estrutura também conta com equipes multiprofissionais, responsáveis pelo acompanhamento clínico, psicológico e social dos pacientes em tratamento.

A mudança ocorre dentro do contexto de reorganização administrativa promovida pelo governo estadual na área da saúde.