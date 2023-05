A deputada federal Antônia Lúcia (Republicanos) usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre violência contra crianças e adolescentes. O texto foi publicado no último domingo, (14), Dia das Mães.

Em um texto intitulado “SER MÃE E PAI, NÃO É APENAS MOSTRAR UMA FOTOGRAFIA BONITA NAS REDES SOCIAIS”, a parlamentar descreveu uma situação de violência contra uma criança, sem identificá-la. Segundo a deputada, a criança em questão é muito importante para o Brasil, para o Acre e para ela própria.

No decorrer da publicação, a deputada informa que suspeita da ocorrência de violência doméstica em outras situações, e que já comunicou a vara da infância e do adolescente quanto às suas suspeitas. Além disso, informou que já registrou a ocorrência, e que tanto o IML quanto a justiça da vara da infância e juventude serão informados sobre o caso.

“Eu vou querer esclarecimentos sobre os fatos. Violência contra crianças ? Já informei a vara da infância e do adolescente sobre minhas suspeitas da ocorrência de violência doméstica em outras situações. Tenho certeza que o IML , a justiça da vara da infância e juventude não se calarão!!! Estou aqui em Brasília / DF, local que terei como âncora para esclarecimentos não diagnosticados por mim até o dia de hoje, 14 .05 , as 11:00 h, já registrei a ocorrência”, afirmou.

Em outro trecho da publicação, a parlamentar afirmou que esclarecerá tudo o que envolve o episódio, e ressaltou que uma segunda criança da mesma família se recusa a falar sobre questões familiares na escola e solicita que a professora ligue para sua mãe, situação, que segundo ela, se mostra suspeita e anormal.

“Eu esclarecerei tudo que envolve o episódio, saberei do que se trata o hematoma enorme em uma das pernas de uma criança de 3 anos de idade que é muito importante para o Brasil , Acre e para a minha pessoa . Uma outra situação é que uma segunda criança da mesma família, conforme informações obtidas na própria escola; que a irmã durante atividades escolares, que envolvem perguntas sobre a família , se nega a falar e solicita que a professora ligue para a sua mãe “por favor, tia ligue para minha mãe para falar sobre questões familiares.” Acho no mínimo suspeito e anormal . Família é amor e segurança”, destacou a parlamentar.

Por fim, Antônia Lúcia afirmou que acionará as autoridades competentes para apurar a possível agressão à criança de três anos. Ela afirmou que não deixará nenhuma delas ser espancada ou torturada em virtude de “segredo de família “. Acabaram as dúvidas pois haverá investigação e exames de corpo de delito. Queda? Seja o que for que aconteceu, será esclarecido! Violência contra crianças, Desleixo da mãe ? jamais aceitarei isso !!! Não deixarei nenhuma criança ser espancada ou torturada fisicamente e também psicologicamente em virtude de “ segredo de família“, encerrou.