Após boatos de que ganharia mansão de R$ 10 milhões do namorado, Nicole Bahls quebra silêncio

Durante a manhã de hoje, sexta-feira (19), Nicole Bahls virou um dos assuntos mais comentados das redes sociais após surgir um boato de que estaria prestes a receber uma mansão do namorado. O imóvel estaria avaliado em R$ 10 milhões e está localizado em um condomínio de luxo do Rio de Janeiro.

Após a notícia viralizar na web, a ex-integrante do elenco do programa Pânico na TV decidiu se pronunciar sobre o assunto. Em conversa com o colunista Lucas Pasin, do portal UOL, a modelo desmentiu os boatos e afirmou que o imóvel é do namorado, não dela, além de que ele já possui a casa há anos.

“É uma fake news, isso não existe. O Marcelo tem essa casa há mais de um ano, e a casa é dele. Eu tenho meus imóveis e ele tem os dele, somos duas pessoas independentes. É a mentira mais maluca que já vi na minha vida.”, começou dizendo ela, antes de afirmar que a relação dos dois é pautada no amor e no companheirismo.

“Somos independentes. É uma relação de amor e companheirismo. Estou morando no meu sítio [em Itaboraí], mas também tenho meu apartamento no Rio”, contou a famosa, alegando ser independente e possuir os próprios imóveis, incluindo um apartamento na mesma cidade que o namorado possui a mansão.