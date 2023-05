Após longa caminhada, ex-professores tomam posse como agentes do ISE

No final da tarde desta segunda-feira (29) o governo do Acre empossou 243 novos agentes aprovados no concurso do Instituto Socioeducativo (ISE). Entre eles há diversos profissionais que agora migrarão de profissão e passarão a fazer parte do quadro efetivo do Estado.

Um exemplo de perseverança é o professor de Espanhol da rede pública estadual, Rodrigo Cavalcante, de 33 anos, que após se dividir entre a sala de aula e os estudos toma posse como agente socioeducativo. Ele fala sobre a rotina árdua:

“Eu tinha uma rotina de 2 a 3 horas de estudo, pois eu trabalhava. Mas eu sempre tentei manter essa rotina, seja durante a noite ou de madrugada. Foi um ano estudando 6 vezes por semana”, conta.

Késsia Monteiro, 27 anos, professora de História, também precisou dividir seu tempo entre trabalho e estudos. Ela conta sobre o sentimento de recompensa após seus esforços:

“É uma rotina árdua que requer abdicação de muita coisa. Mas no final tudo valeu a pena e hoje pra mim tem sido uma grande realização. É um dia de vitória pra mim e pra todos que passaram neste concurso”, ressalta.

Rodrigo Cavalcante diz que o sentimento é de gratidão por ter alcançado seu objetivo. “É um sentimento de realização, todo concurseiro busca isso, deixar de ser concurseiro e passar a ser concursado”, diz.

Já, Késsia, agradeceu a família pelo apoio durante seu preparo. “O sentimento é de gratidão por tudo que eu fiz por mim e pela minha família. Não é uma vitória só minha, mas também daqueles que estavam comigo durante todo esse processo”.