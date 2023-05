Ator Leonardo DiCaprio cita terra indígena do Acre ao celebrar demarcação

O ator, engajado nas causas ambientais, Leonardo DiCaprio, celebrou em seu Instagram a demarcação de Terras Indígenas (TI) feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Na postagem, o ator diz que é uma vitória para os direitos indígenas o anúncio da demarcação de seis terras indígenas. “Esse progresso ocorre depois que o governo anterior não apenas paralisou as demarcações, mas violou os direitos dos povos indígenas do país”, disse.

Ainda na publicação, o ator cita a Terra Indígena Arara do Rio Amônia, no Acre, como uma das seis áreas homologadas. Na foto, Lula aparece ao lado da ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, na assinatura da demarcação, no Acampamento Terra Livre, em Brasília, em 2023.

O ator também parabenizou o governo federal por “conquistas fundamentais”. “Lula também: assinou um decreto para estabelecer um comitê voltado para a proteção, recuperação, conservação e uso sustentável dos recursos naturais em territórios indígenas; reiniciou o Conselho Nacional de Política Indigenista, que permite a participação igualitária dos povos indígenas na apresentação e no monitoramento da aplicação de políticas públicas voltadas para os povos indígenas; garantiu mais de US$ 2,4 milhões para o desenvolvimento econômico e a recuperação das comunidades indígenas Yanomami na Amazônia. Parabéns a todos os envolvidos nessas conquistas fundamentais”, disse.