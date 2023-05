Cantora Nívea Soares chega ao Acre para show em Rio Branco; veja detalhes

Neste sábado (27), a cantora Nívea Soares se apresenta na Igreja Batista do Bosque em Rio Branco na conferência Incêndia.

O evento teve início no dia 25 e encerra neste sábado 27 de maio. A coluna Douglas Richer, do portal ContilNet teve a confirmação que a cantora já está em solo acreano para encerrar o evento.

De acordo com informações repassadas para nossa coluna, a apresentação de Nívea Soares deve acontecer por volta das 20h. Ingressos serão disponibilizados para venda no local.

Sobre Nívea Soares

Nívea Soares é ministra de louvor e tem levado a palavra de Deus pelo Brasil e outras nações. Pertence à igreja Batista da Lagoinha onde, até 2004, fez parte do grupo Diante do Trono, juntamente com seu marido Gustavo Soares.

Tem oito CDs gravados com canções congregacionais e mensagens que exaltam o nome de Jesus. Tem alcançado pessoas em diversos países por meio da internet.