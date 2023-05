Carnaval de rua reúne cerca de 12 mil pessoas durante três noites no Conjunto Esperança

O tradicional carnaval de rua, Esperança Folia, foi realizado neste final de semana e reuniu cerca de 12 mil pessoas, segundo as estimativas da Polícia Militar. O evento acontece desde 2002 no Conjunto esperança. Com a pandemia da Covid-19 a festa não era realizado desde 2020.

O Esperança Folia começou na sexta-feira (28) e terminou no último domingo (30). Teve a apresentação de várias bandas e artistas locais, praça de alimentação, barzinhos e a presença da Polícia Militar, para garantir a segurança dos foliões.

O organizador do evento, Luiz Carlos, ressaltou que na primeira noite, cerca de 3 mil pessoas estiveram na festa, no sábado mais de 4 mil e na última noite 5 mil brincantes.

O carnaval do Esperança estava previsto para acontecer em fevereiro, mas precisou ser adiado por falta de garantia de policiamento. Em razão da realização do Carnaval da Família, na Arena da Floresta, o cronograma foi alterado.