Trump pode retomar tarifas até julho, diz secretário

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos afirmou que as tarifas comerciais implementadas durante o governo de Donald Trump podem ser restabelecidas até o início de julho.

A declaração foi feita após uma decisão da Suprema Corte dos EUA que considerou ilegais parte das tarifas aplicadas anteriormente com base em poderes emergenciais.

Segundo o secretário, a estratégia agora é utilizar outros instrumentos legais, como a chamada Seção 301 da legislação comercial norte-americana, para retomar as tarifas aos níveis anteriores.

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“Tivemos um revés na Suprema Corte, mas as tarifas podem voltar ao nível anterior no começo de julho”, afirmou durante evento em Washington.

A Seção 301 permite que os Estados Unidos investiguem práticas comerciais consideradas desleais e, a partir disso, imponham tarifas ou outras restrições a países e produtos estrangeiros.

A retomada das tarifas faz parte da estratégia de Trump para reforçar o protecionismo econômico e pressionar parceiros comerciais. Medidas semelhantes já impactaram diversos países, incluindo o Brasil, que chegou a ser alvo de tarifas elevadas em setores específicos.

Especialistas avaliam que a possível reintrodução das tarifas pode aumentar tensões comerciais e afetar mercados globais, além de influenciar decisões de investimento e comércio internacional.

Com informações Exame