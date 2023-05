Na última sexta-feira (28) o município de Bujari comemorou seu 31º aniversário de emancipação com um bolo de 31 metros. O bolo gigante foi feito pelo Chalé do Trigo, que divulgou as imagens em suas redes sociais.

O evento foi organizado pela prefeitura do município e contou, ainda, com corridas e torneio masculino e feminino de vôlei de praia e futebol de areia.