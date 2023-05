Coceira no ânus: o que pode ser e quando é hora de procurar o médico

A médica inglesa Sarah Garsed afirma que sentir coceira nas ânus é mais comum do que se imagina. “Embora muitas pessoas não falem abertamente sobre o sintoma, sentir coceira no bumbum é muito comum e pode ser um sinal de algo tão simples como o que você comeu na noite anterior ou tão complicado quanto uma infecção”, disse para o portal do jornal britânico The Sun.

Caso o sintoma seja persistente ou esteja incomodando, é importante buscar uma opinião médica. “Acredite em mim, o seu médico já ouviu isso antes e a boa notícia é que ele pode ajudá-lo a tratar esse sintoma irritante de forma rápida e eficaz antes que piore”, acrescentou.

Confira alguns problemas que podem causar o prurido anal como sintoma:

-Verminose

A coceira do ânus é um sintoma clássico de alguns tipos de verminose. Nesses casos, ela costuma ser mais intensa à noite e pode atrapalhar o sono. Os vermes adultos podem migrar para locais além do ânus, como a região da vagina e vulva, provocando coceira vaginal e corrimento.

-ISTs

A coceira na região anal também pode indicar infecções sexualmente transmissíveis para indivíduos que fazem sexo anal passivo. HPV, herpes, sífilis e gonorreia são exemplos de DST que podem provocar comichão anal.

-Hábitos de higiene (falta ou exagero)

Quando a higiene não é adequada, restos de fezes podem ficar em contato com a pele e com a mucosa do ânus e desencadear a coceira, sem que mais nenhuma outra doença esteja presente. Pacientes com diarreia frequente ou incontinência fecal são especialmente propensos a terem assaduras e prurido anal, pois o contato da pele com as fezes é mais frequente.

O excesso de higiene também pode virar um problema. Embora essa parte do corpo precise ser limpa a cada evacuação, a higiene deve ser feita de maneira suave. Esfregar agressivamente – especialmente com papel higiênico, sabonetes ou outros produtos – pode irritar a pele e provocar coceira.

-Estresse e ansiedade

Ter períodos prolongados de estresse e ansiedade podem afetar o corpo de várias maneiras e causar inflamações, que pode evoluir para irritações no intestino e no ânus. Em caso de esgotamento emocional, vale tentar métodos para reduzir a tensão, como exercícios, higiene do sono e meditação.

-Diabetes

A diabetes é uma condição em que os níveis de açúcar no sangue estão constantemente altos. O problema provoca dificuldades na circulação sanguínea, que, em alguns casos, resultam em coceira no bumbum.

-Má alimentação

A má alimentação também pode causar o prurido anal. O exagero de alimentos picantes, frutas cítricas, laticínios e bebidas que desidratam, como café, álcool e refrigerantes, pode irritar o intestino e provocar coceira no ânus.